Rusland zet dan toch geen Amerikanen het land uit

Rusland gaat geen Amerikaanse diplomaten het land uitzetten, zo zegt president Vladimir Poetin. Eerder had de minister van Buitenlandse Zaken GrasSergei Lavrovop televisie bekendgemaakt dat 35 diplomaten het land uitgezet werden als reactie op de Amerikaanse sancties. De VS had namelijk eerder al aangekondigd 35 Russische diplomaten uit te wijzen.

Het Russisch staatshoofd kondigde aan dat de Amerikaanse diplomaten integendeel zelfs worden uitgenodigd op een Nieuwjaarsfeestje in het Kremlin, samen met hun families.

De Amerikanen gingen over tot de sancties omdat ze de Russen verdenken van inmenging in de jongste presidentsverkiezingen via cyberhacking. Rusland had meteen na de Amerikaanse sancties al aangegeven 'adequaat' te zullen reageren.