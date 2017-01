'Rusland wil wig drijven tussen Europese en Amerikaanse inlichtingendiensten'

Het rapport is opgesteld door een inlichtingengroep rond 'psychologische operaties'. Het rapport besluit dat Rusland al jarenlang landen in de EU beïnvloedt, met als doel de nauwe banden tussen Amerikaanse en Europese inlichtingenagentschappen te verzwakken. Moskou probeerde maatschappelijke conflicten in de Verenigde Staten te verergeren, zo staat nog in het rapport.

De Duitse regering onderzoekt nog of het rapport zal worden bekendgemaakt. De Duitse buitenlandse inlichtingendienst (BND) en de binnenlandse tegenhanger (Bundesamt für Verfassungsschutz) kregen de opdracht om Russische activiteiten te onderzoeken, na een reeks vermoedelijke propagandacampagnes en cyberaanvallen.