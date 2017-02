Rusland vuurt raket af, tegen verdrag in

In 1987 tekenden Ronald Reagan en Michael Gorbatsjev het INF-verdrag, wat de beide landen dwong gezamenlijk 2692 raketten te vernietigen. "We kunnen alleen maar hopen dat dit historische verdrag niet een einde op zich is, maar het begin van een relatie die ons zal helpen de overige in onze toekomst aan te pakken", zei Reagan volgens de New York Times bij het tekenen van het verdrag.

Ongelukkig moment

Het afvuren van de kruisraket komt op een ongelukkig moment voor de Amerikanen. President Trump probeert juist de banden tussen Rusland en de VS aan te halen. Een overtreding van het verdrag dat hielp een einde te maken aan de Koude Oorlog kan hij daarbij niet gebruiken.

Bovendien zit Trump momenteel zonder vaste nationale veiligheidsadviseur, nadat generaal Michael Flynn maandag (naar nu blijkt op aandringen van Trump) zijn ontslag indiende. Flynn was in opspraak gekomen nadat hij voor zijn officiele aanstelling gesprekken had gevoerd met de Russische ambassadeur over de Amerikaanse sancties tegen de VS, en vice-president Mike Pence daar verkeerd over had voorgelicht.

(Verhaal in ontwikkeling.)