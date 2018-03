Rusland voelt zich 'geprovoceerd' door Britten, Scotland Yard ontkent gebeurtenissen

Het Russische staatsgerelateerd persbureau Interfax meldt op basis van een 'bron' dat de Britse politie een toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot had doorzocht op de luchthaven van Heathrow, in Londen. Volgens Interfax zei Aeroflot 'verbijsterd' te zijn en dat de doorzoeking 'tegen de wereldwijde praktijk ingaat'. Volgens Sputnik News wil Aeroflot van de Britse autoriteiten een verklaring voor de doorzoeking 'die strijdig met de internationale wetgeving is.'

Bij de Britten klinkt een heel ander geluid. Scotland Yard beweert helemaal geen toestel van Aeroflot op Heathrow doorzocht te hebben.

Rusland neemt het incident niettemin ernstig. Woordvoerster Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat het Londen zal 'informeren over mogelijke toekomstige stappen.'