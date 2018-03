Rusland vindt standpunt Londen 'absoluut onverantwoord'

Het Kremlin heeft uitgehaald naar het 'absoluut onverantwoord' standpunt van Londen nadat premier Theresa May sancties tegen Rusland heeft bekendgemaakt tengevolge van de vergiftiging in Salisbury van de vroegere Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Vergeldende maatregelen zullen 'zoveel mogelijk' de Russische belangen dienen.

'Het standpunt van de Britten lijkt ons absoluut onverantwoord in het licht van diplomatieke relaties, alsmede de uiteindelijke doelstellingen en inzet van een echt onderzoek en het zoeken naar de mensen die achter dit zitten, en vanuit het standpunt van schending van het internationaal recht door de Britten, wat duidelijk is', zei tegenover de pers Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. De woordvoerder voegde eraan toe dat zijn land 'perplex' is omtrent het Britse standpunt en dit 'niet begrijpt'.

De beschuldigingen zijn 'ongegrond'. Hij voegde eraan toe dat er 'aanwijzingen van provocatie' zijn in de vergiftigingszaak. Het betichten van Moskou gebeurde immers al alvorens bekend werd welk zenuwgif was gebruikt.

Vergeldingsmaatregelen

President Vladimir Poetin zal persoonlijk een keuze maken uit vergeldinsmaatregelen die het best corresponderen met de Russische belangen, aldus de Kremlinwoordvoerder. Die maatregelen komen er 'kortelings'.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft tegenover het persbureau Ria Novosti gezegd dat Moskou 'stellig' snel Britse diplomaten zal uitwijzen. 'Beleefd als we zijn zullen wij eerst onze Britse tegenpartij inlichten' over de vergeldingsmaatregelen, zei het hoofd van de Russische diplomatie ook.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat zijn land 'in de komende dagen' maatregelen zal bekendmaken. Frankrijk veroordeelt 'op de meest krachtdadige manier' de vergiftiging 'waarrond alles doet denken dat de verantwoordelijkheid aan Rusland toe te schrijven valt'.