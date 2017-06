Rusland veroordeelt VS voor neerhalen Syrisch toestel

Rusland is niet te spreken over het feit dat de Verenigde Staten een toestel van het SYrische regeringsleger heeft neergehaald. 'De aanval kan worden aanzien als het opnieuw tarten van het internationaal recht door de VS', zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov. 'Als het geen agressie is, wat is het dan wel?'.

Moskou heeft zich in 2015 gemengd in het Syrisch conflict en steunt de regering van president Bashar al-Assad. Het beklemtoont dat de Amerikaanse bemoeienissen niet stroken met het internationaal recht omdat Washington van Damascus geen toestemming tot tussenkomst heeft gekregen. 'Het neerhalen van het toestel is hetzelfde als hulp geven aan de terroristen die de VS bestrijden door te verklaren een antiterreurbeleid te voeren', zei de Russische viceminister.

Het Russische leger heeft maandag gewaarschuwd dat alle vliegtuigen en drones van de internationale coalitie die ten westen van de Eufraat vliegen, zullen worden gevolgd. Ze zullen ook als 'doelwit gelden' voor de Russische luchtafweer en luchtmacht in Syrië. Moskou zegt dat de Amerikanen Rusland niet hebben verwittigd dat zij het gevechtsvliegtuig zouden neerschieten, terwijl ondertussen toestellen van de Russische luchtmacht op missie waren in het Syrisch luchtruim.

De Russen zeggen dan ook het speciale communicatiekanaal met het Pentagon op. Het diende om botsingen in de lucht te vermijden. Rusland wil ook dat Washington een 'diepgaand onderzoek' instelt naar de handelingen van zijn soldaten tijdens het incident. De door Koerdische peshmerga's gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben Damascus met 'vergeldingen' bedreigd voor bombardementen op de Koerdische stellingen in de provincie al-Raqqa.