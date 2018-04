Rusland veroordeelt Britse beschuldigingen in VN-Veiligheidsraad

Na de vergiftiging op 4 maart in Salisbury legde de Britse regering de schuld voor de aanval bij Moskou. Daarop beslisten bijna dertig landen om alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet stuurt Rusland, dat zijn betrokkenheid ontkent, evenveel diplomaten terug naar hun land.

Tijdens de zitting van de Veiligheidsraad viseerde ambassadeur Vasily Nebensja donderdag in zijn betoog vooral het Verenigd Koninkrijk, dat volgens hem overhaast reageerde en bewust informatie achterhield om Rusland zwart te maken in de media. Hij had het over een 'gecoördineerde, goed voorbereide campagne' om zijn land in diskrediet te brengen na de aanval met het zenuwgas novitsjok.

'Rusland heeft geen patent op novitsjok', luidde het onder meer. 'We hebben onze Britse collega's verteld dat ze met vuur speelden en dat het hen ging spijten', aldus de ambassadeur, die zegt dat Rusland van de Britten volledige medewerking eisen in de zaak. 'Als jullie weigeren, zien we dit als een poging om de waarheid te verbergen.'

De Britse ambassadrice Karen Pierce benadrukte in haar antwoord dat het Verenigd Koninkrijk alle wettelijke en internationale procedures in de zaak heeft gevolgd. Ze wees erop dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) op dit moment een onafhankelijk onderzoek voert.

'Het belangrijkste op dit moment is om de OPCW haar werk te laten doen.' De andere westerse landen in de Veiligheidsraad spraken hun steun uit voor de Britten. China wil dat de waarheid 'dringend' bovenkomt 'op basis van onweerlegbare bewijzen'.