Rusland uit kritiek op Amerikaanse militaire versterking voor Oekraïne

De Amerikaanse aankondiging volgde 24 uur op de verlenging door de Europese Unie van de zware economische sancties tegen Rusland voor de vermoedelijke betrokkenheid van de Russen in het conflict in het oosten van Oekraïne.

De levering van versterkte 'defensieve capaciteiten' moet Oekraïne helpen 'zijn defensie op lange termijn te bouwen, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen en zich te wapenen tegen elke toekomstige agressie', aldus de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert. 'De Amerikaanse hulp is volledig defensief en zoals we altijd hebben gezegd, is Oekraïne een soeverein land', aldus Nauert.

Tegelijk beklemtoonde de woordvoerster nog het belang van de Minsk-akkoorden, bedoeld om een staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne in te voeren. Volgens een bericht van de zender ABC News is de Amerikaanse regering van plan om antitankraketten te leveren. Bevestiging daarvoor gaf het ministerie niet.

De maatregel drijft de spanningen tussen de VS en Rusland verder op. De VS gaan volgens Moskou te ver door in te stemmen met de levering van dodelijke wapens aan Oekraïne. 'De VS hebben een lijn overschreden', aldus Sergej Rjabkov, viceminister van Buitenlandse ZakenRjabkov, die sprak over de levering van geavanceerde defensieve systemen.

Hij beschuldigde Amerikaanse bedrijven ervan al een tijd in het geheim wapens te leveren. De versterking van de capaciteiten zou 'nieuwe slachtoffers' kunnen maken en een 'bloedbad' veroorzaken in het oosten van Oekraïne. De oorlog in het gebied duurt intussen al meer dan drie jaar. Volgens de VN zijn meer dan 10.000 mensen gedood.