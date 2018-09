Rusland: 'Syrisch leger maakt zich op voor offensief in Idlib'

De provincie Idlib is het laatste grote bolwerk van rebellen in het noordwesten van Syrië, en maakt momenteel het voorwerp uit van diplomatieke inspanningen om een offensief van het regime te voorkomen.

Kinderen

'Russische vliegtuigen hebben de provincie Idlib opnieuw gebombardeerd na een onderbreking van 22 dagen', zegt directeur Rami Abdel Rahman van het SOHR.

Volgens de in Londen gevestigde organisatie richtten de Russische vliegtuigen hun bombardementen vooral op het zuiden en zuidwesten van de provincie, dat gecontroleerd wordt door de rebellen. Onder de doden waren onder meer vijf kinderen van dezelfde familie, klinkt het nog.

Offensief

Het regime van Bashar al-Assad is sinds iets meer dan een maand bezig met aanzienlijke versterkingen in de buurt van de provincie Idlib, met het oog op een grote militaire operatie. Het wil zo de gebieden die gecontroleerd worden door de rebellen heroveren.

Volgens de VN zou een offensief tegen Idlib kunnen leiden tot 800.000 ontheemden en een humanitaire catastrofe kunnen veroorzaken.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Syrië, Rusland en Iran voor een humanitaire catastrofe in geval van een roekeloze aanval op Idlib.

Niettemin staat het Syrische leger klaar voor haar offensief, zegt de Russische regering. 'De situatie in Idlib blijft voorwerp van buitengewone bezorgdheid voor Moskou, Damascus, Ankara en Teheran', zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. 'Er is daar een nieuw bastion van terrorisme ontstaan. Een grote groep terroristen heeft zich daar verschanst. Dit leidt tot een algemene destabilisering van de situatie en ondermijnt pogingen om de situatie op het spoor van een politieke en diplomatieke oplossing te zetten'.

Peskov sprak ook van een 'ernstige bedreiging' voor de 'tijdelijke' militaire basissen die Moskou in Syrië heeft. 'Het spreekt vanzelf dat dit probleem dient geregeld', zei de woordvoerder. 'Wij weten dat de Syrische strijdkrachten zich opmaken om het probleem aan te pakken'.

Over de uitspraken van Trump zei Peskov nog: 'Waarschuwingen lanceren zonder rekening te houden met het negatief en gevaarlijk potentieel voor de situatie in heel Syrië geeft geen blijk van een complete en exhaustieve benadering om het probleem op te lossen.'

Iran

Maandag beloofde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif nog de steun van Iran tijdens een bezoek aan de Syrische hoofdstad Damascus. 'Het is het legitieme recht van de Syrische regering om tot het eind tegen de terroristen te vechten en het land daarvan te zuiveren', luidde het.

De Iraanse president Hassan Rohani zal vrijdag met zijn ambtgenoten uit Rusland en Turkije, Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan, in Teheran overleggen over de toestand in Syrië.

Terwijl Rusland, net als Iran, een bondgenoot is van Assad, ondersteunt Turkije bepaalde rebellengroepen. Gehoopt wordt dat tijdens dat overleg een oplossing wordt gevonden voor de situatie in Idlib.

Raketten

Volgens de Syrische staatsmedia heeft de luchtafweer van het leger in het noordewesten van Syrië Israëlische raketten geïntercepteerd.

Volgens het officiële persbureau SANA trok de Syrische luchtafweer ten strijde tegen 'meerdere' raketten die door 'de Israëlische vijand' waren afgevuurd op Wadi al-Ojoen in het westen van de Syrische provincie Hama. Brokstukken van de Israëlische projectielen stortten neer nabij de plaatsen al-Nasira en Dahr al-Kassir in diezelfde provincie. Bronnen bij de Syrische rebellen zeggen dat een wapenopslagplaats van de Syrische regering en haar Iraanse bondgenoten het doelwit van de raketten was.