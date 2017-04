Rusland stelt opnieuw veto in tegen ontwerpresolutie bij VN-Veiligheidsraad

Volgens de Russische VN-ambassadeur Vladimir Safronkov dient de resolutie, die werd ingediend door Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, "geen nuttig doel". Hij zei dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson een voorstel overweegt van zijn Russische collega Sergei Lavrov. De twee ontmoetten elkaar in Moskou.

Lavrov bepleit een onafhankelijk onderzoek naar de aanval op Khan Sheikhoun. "De ontwerpresolutie die de trojka indiende duidt de schuldige al aan voor het onafhankelijke onderzoek", zei Safronkov .

De Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft zei woensdagmorgen in de Veiligheidsraad dat stalen die Britse wetenschappers onderzochten positief testten op zenuwgas, en dat het "heel waarschijnlijk" is dat Rusland het gebruikte. Hij benadrukte ook dat het "de achtste keer is dat Rusland zijn vetorecht gebruikt om het Syrische regime te beschermen". "Rusland kan onmogelijk beweren dat het gekant is tegen het gebruik van chemische wapens", aldus Rycroft.

De Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley benadrukte dat als het Syrische regime geen chemische wapens gebruikte zoals het zelf beweert, dit ook zal blijken uit het gevraagde onderzoek. "Je hebt geen vrienden in de wereld na je daden. De VS houden je doen en laten nauw in de gaten. Je excuses zullen niet langer aanvaard worden", zo waarschuwde Haley Assad.

De VS lanceerde vorige week raketaanvallen op een luchtmachtbasis van het Syrische regime, na een gifgasaanval op de door rebellen gecontroleerde stad Khan Sheikhoun. Het Syrische regime ontkent dat het chemische wapens gebruikte, en de Russische president Vladimir Poetin noemde de aanval een provocatie van de rebellen.

Net als Rusland stemde ook Bolivia woensdag tegen de resolutie, al heeft dat land als tijdelijk lid geen vetomacht. China, Ethiopië en Kazachstan onthielden zich.