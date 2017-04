Rusland schorst luchtruimakkoord met VS

Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beslist om het luchtruimakkoord met de Verenigde Staten te schorsen na de raketaanval van de Amerikanen op de Syrische luchtmachtbasis Shayrat, van waaruit de gifgasaanval van dinsdag zou zijn uitgevoerd.

De dodentol van die raketaanval is ondertussen reeds opgelopen tot zes, laat het Syrische leger weten. Nadat Rusland eerder al de aanval veroordeeld had en liet verstaan dat de Amerikaanse actie in strijd is met het internationaal recht, gaan de Russen nu nog een stap verder.

In 2015 sloten beide landen een memorandum rond veiligheidsmaatregelen in Syrië. Zowel Rusland als de VS bombarderen in Syrië tegen Islamitische Staat (IS) maar dat doen ze niet zij aan zij. Met dit akkoord wouden beide grootmachten voorkomen dat ze elkaar zouden hinderen tijdens luchtaanvallen om zo ongelukken te vermijden.