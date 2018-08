Rusland rolt spierballen met grootste legeroefening sinds Koude Oorlog

De oefening - Vostok-2018 of Oost-2018 - vindt plaats tussen 11 en 15 september in Siberië en delen van het Verre Oosten, waaronder Mongolië. Naast bijna 300.000 Russische manschappen zullen er ook eenheden van het Mongoolse en Chinese leger deelnemen, verduidelijkte Sjojgoe aan het Russische persagentschap Interfax.

Naast manschappen schakelen de Russen ook heel wat materieel in. Meer dan 1.000 vliegtuigen en 36.000 militaire voertuigen worden ingezet, 'in omstandigheden die zo dicht mogelijk aanschurken bij een echte gevechtssituatie', zegt de minister.

Het gaat om de grootste militaire oefening van de Russen sinds 'Zapad-81', een grootschalige oefening ten van het Sovjetleger in Oost-Europa in volle Koude Oorlog. 'Het zal een beetje op Zapad-81 lijken, al wordt het op een bepaalde manier nog imposanter', verzekert Sjojgoe.

De oefening van vorig jaar, Zapad-2017 of West-2017 aan de westelijke grenzen van het land, bracht volgens het Kremlin 12.700 militairen uit Rusland en Wit-Rusland op de been. Maar volgens de NAVO en verschillende Oost-Europese landen waren dat er in werkelijkheid meer dan 100.000.