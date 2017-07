Rusland reageert op Amerikaanse sancties: minder Amerikaanse diplomaten toegelaten

'De aanname van de nieuwe wet voor sancties toont overduidelijk dat de relaties met Rusland gijzelaar zijn geworden van het binnenlandse politieke gevecht binnen de Verenigde Staten', staat in het persbericht van het Russische ministerie. 'De laatste gebeurtenissen tonen dat zich in welbekende kringen in de Verenigde Staten russofobie en een koers naar een open confrontatie met ons land hebben gevestigd.'

Concreet vraagt Moskou aan Washington om vanaf 1 september het personeel van de ambassade en de consulaten in Rusland terug te brengen tot 450. Ook schort Moskou het gebruik door de Amerikaanse ambassade van een residentie in de rand van de Russische hoofdstad en van een opslagplaats op.

Het wetsvoorstel kreeg heel veel steun in het Amerikaanse Congres. De Amerikaanse president Donald Trump moet de tekst nu nog ondertekenen.