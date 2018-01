Rusland: oppositieleider Navalny opgepakt tijdens betoging tegen regering

Luttele minuten nadat Navalny de betogers in Moskou vervoegde, werd hij door de Russische ordediensten opgepakt, zo meldt hij zelf op Twitter. 'Men heeft mij opgepakt. Het heeft geen belang. Kom naar (de belangrijke verkeersader, nvdr.) Tverskaïa. Jullie zijn niet gekomen voor mij, maar voor jezelf en jullie toekomst', zo sprak hij via de sociale netwerksite zijn aanhang toe.

Eerder op dag was de politie al binnengevallen in het kantoor van Navalny in Moskou en er mensen beginnen ondervragen, melden verscheidene bronnen. Naar verluidt wilden ze berichten over een mogelijke bom onderzoeken, maar aangezien er ook een tv-studio werd gesloten ging het vermoedelijk om een poging om te voorkomen dat de oppositie verslag kan uitbrengen van de demonstraties.

Boycot

De betogers roepen op om de - volgens hen vervalste - presidentsverkiezingen van 18 maart, waaraan Navalny niet mag deelnemen, te boycotten.

Reuters bericht over demonstraties in Moskou en Sint-Petersburg, de twee grootste steden van het land, maar ook in onder andere Vladivostok, Novosibirsk, Kurgan, Omsk, Magadan, Kemerovo en Yakutsk. Daarbij zijn volgens de site OVD-Info al negentig mensen opgepakt. Het Navalny-kamp verwachtte duizenden mensen in betogingen in meer dan honderd steden in Rusland.

De protestmarsen in Moskou en Sint-Petersburg werden door de regering verboden. De ordediensten waarschuwden vooraf dat ze hard zouden optreden.

In een exclusief interview met CNN zei Navalny aan de vooravond van de betogingsdag: 'Het Poetin-regime is gebouwd op corruptie. Volgens officiële gegevens leeft meer dan twintig procent van de Russische bevolking onder de armoedegrens. Waarom zijn we zo arm? Omdat zij zoveel stelen'.

Uitgesloten

De 40-jarige Navalny geldt als de belangrijkste tegenstander van president Vladimir Poetin, maar mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezing van 18 maart. Dat besliste de Russische kiescommissie omdat Navalny werd veroordeeld voor fraude. Afgelopen vrijdag nog verwierp het Grondwettelijk Hof het beroep van Navalny tegen zijn uitsluiting door de kiescommissie.

Volgens critici was het fraudeproces echter een farce, bedoeld om Navalny politiek buitenspel te zetten. De politicus zat eerder al gevangenisstraffen uit voor het organiseren van anticorruptiebetogingen.

Poetin

Het lijdt weinig twijfel dat Poetin, die zijn kandidatuur begin december officieel maakte, aan een nieuwe ambtstermijn van zes jaar begint, tot 2024. De vraag is echter hoeveel mensen op 18 maart zullen thuisblijven. Een lage opkomst verzwakt de legitimiteit van het resultaat.

Poetin is sinds 2000 aan de macht, met een 'onderbreking' tussen 2008 en 2012, waarin hij premier was onder president en zijn partijgenoot Dmitri Medvedev. In Rusland mag de president maar twee termijnen na elkaar doen. Onder Medvedev werd een wet aangenomen die de presidentiële termijn verlengt tot zes jaar.