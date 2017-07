Rusland nog steeds niet zeker over dood van leider Islamitische Staat

Rusland kan na bijna een maand nog steeds niet bevestigen dat leider van terreurgroep Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, gestorven is. 'We hebben geen exacte informatie', aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov in Moskou. Volgens het persagentschap TASS beschikt Rusland over tegenstrijdige informatie, die nog door de autoriteiten moet worden gecontroleerd.

Het Russische ministerie van Defensie had midden juni gemeld dat Baghdadi mogelijk was omgekomen bij een Russische luchtaanval in de buurt van de Syrische stad al-Raqqa. Bij de aanval, die dateert van eind mei, zouden ook een andere leider van Islamitische Staat (IS), 30 aanvoerders en ongeveer 300 strijders om het leven zijn gekomen.

Het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldde onlangs dat hoge functionarissen van IS de dood van hun leider hebben bevestigd, maar er zijn sindsdien geen andere berichten geweest die het overlijden bevestigen. De Verenigde Staten lieten dan weer weten dat ze de dood van de IS-leider te kunnen bevestigen noch ontkennen.

Sinds 2014 zijn er al verschillende keren geruchten geweest dat al-Baghdadi overleden zou zijn, maar dat werd nooit bevestigd. De man heeft in ieder geval geen teken van leven meer gegeven sinds in november een audioboodschap werd verspreid na de lancering van het offensief op Mosoel, waarin Baghdadi de zijn mannen opriep om te strijden tot de dood.