Rusland nodigt Koerden uit voor vredesgesprekken in Sotsji

Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag gezegd.

'Koerdische vertegenwoordigers staan op de lijst met uitgenodigde Syriërs', aldus Lavrov volgens het staatspersagentschap TASS. Volgens hem moeten de Koerden een rol spelen in het toekomstige politieke proces in Syrië. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de omstreden Syrische regering. Moskou probeerde de afgelopen weken om de focus te verleggen van strijdende partij naar vredesbrenger in het oorlogsland.

De mededeling van Lavrov komt er na Turkse luchtaanvallen op de Koerdische enclave Afrin, in het noorden van Syrië.