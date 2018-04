Rusland haalt bakzeil bij stemming in Veiligheidsraad over aanvallen Syrië

Rusland, Bolivia en China stemden voor de resolutie, acht landen stemden tegen en vier landen onthielden zich. De ontwerptekst sprak van 'grote ongerustheid' over de 'agressie' tegen een soevereine staat, die volgens Moskou 'het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties' schendt.

'In scène gezet'

De Russische president Vladimir Poetin zei eerder dat de 'in scène gezette' aanval met chemische wapens van vorige zaterdag in de Syrische stad Douma voor de westerse landen een 'voorwendsel' was voor een aanval op Syrië.

Volgens Poetin heeft het Westen een 'cynisch misprijzen aan de dag gelegd' ten opzichte van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, die zaterdag haar onderzoek in Douma moet beginnen, 'en zonder de conclusies van het onderzoek af te wachten'.

Het Kremlin benadrukt ook dat de aanvallen geen goedkeuring hadden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, wat een 'schending' is van het VN-charter en de normen en principes van het internationaal recht.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump waren de raketaanvallen op Syrië een groot succes. 'Missie volbracht', twitterde hij zaterdag.

Explosie Noord-Syrië

Zaterdagavond heeft zich in een gebied in Noord-Syrië, waar zich Iraanse troepen bevinden, een zware explosie voorgedaan. Maar het is nog onduidelijk wat de ontploffing in de provincie Aleppo veroorzaakt heeft. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo uit Groot-Brittannië die aanleunt bij de oppositie en die de Syrische burgeroorlog monitort.

Mogelijk gaat het om een explosie in een wapendepot, maar het kan ook gaan om een luchtaanval. In de regio zijn ook Afghaanse strijdkrachten aanwezig, die net als Iran in de burgeroorlog aan de zijde van de Syrische machthebber Bashar al-Assad strijden.

De regimegetrouwe Syrische tv-zender Al-Mayadeen ontkende geruchten dat het om een Israëlische luchtaanval ging. Het was veeleer een elektrische storing, klonk het.