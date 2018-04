Rusland: 'Geen bewijs van chemische aanval in Syrië'

De internationale gemeenschap wijst naar de Syrische president Bashar al-Assad als de schuldige voor de gifgasaanval, maar volgens Lavrov is er dus zelfs geen bewijs dat de aanval heeft plaatsgevonden. 'Onze specialisten hebben zich al ter plaatse begeven. Ze hebben er geen enkel spoor gevonden van chloor of van enige andere chemische substantie die tegen burgers gebruikt is', zei hij maandag tijdens een persconferentie.

In Den Haag maakte de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) maandag bekend dat het de aanval op Douma zal onderzoeken. Er zal in de eerste plaats worden nagegaan of er überhaupt chemische wapens werden ingezet.

De aanval op een Syrische luchtmachtbasis, in de nacht van zondag op maandag, noemt de Russische minister Lavrov dan weer een 'bijzonder gevaarlijke ontwikkeling'.

'Ik hoop dat op zijn minst de Amerikaanse militairen of de militairen van de landen die deelnemen aan de door de VS geleide coalitie dat begrijpen', zei Lavrov. Het bombardement van de basis in Homs zou minstens 14 levens geëist hebben. Niemand eiste de verantwoordelijkheid op, maar Rusland en Syrië beschuldigen Israël.