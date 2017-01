Rusland en de politieke seksvideo: een lange traditie

Donald Trump, een stel prostituees en plasseks: staat het op tape of niet? "Totale onzin", snoof Dimitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, toen CNN en BuzzFeed met het bericht kwamen. "Wij houden ons niet bezig met het verzamelen van compromitterend materiaal." Wat Trump ook uitspookte in Moskou in 2013, dat laatste klopt alvast niet. Want de sekstape als politieke pasmunt is wel degelijk een ding in Rusland.

...