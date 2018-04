Rusland 'doet niet mee aan Twitter-diplomatie'

President Donald Trump stuurde woensdag enkele tweets de wereld in waarin hij de Russen ondubbelzinnig waarschuwde voor een raketaanval op Syrië, een bondgenoot van Rusland. 'Zet je schrap, Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en 'slim', tweette Trump. 'Je moet geen bondgenoot zijn met een dier dat zijn volk met gifgas vermoordt en ervan geniet!'

De Amerikanen beschuldigen het Syrische regime van president Bashar al-Assad ervan achter een gifgasaanval te zitten in het stadje Douma, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen, maar Rusland onkent dat daar gif is gebruikt.

Het Kremlin is niet onder de indruk van die bedreigingen. 'Wij doen niet mee aan Twitter-diplomatie. Wij staan voor de serieuze aanpak', zei woordvoerder Dimitri Peskov aan Russisch staatspersagentschap Tass. 'We geloven eerst en vooral dat het belangrijk is om nu geen stappen te zetten die de fragiele situatie nog verder kunnen doen escaleren.'

De Russische president Vladimir Poetin zelf reageerde woensdag ook al kort op de nakende aanvaring met Washington. Hij 'hoopt dat het gezond verstand zal overwinnen', zei hij tijdens een toespraak voor Russische diplomaten die op televisie is uitgezonden. Al is Poetin wel bezorgd. 'De staat waarin de wereld zich bevindt, kan niet anders dan bezorgdheid opwekken.'