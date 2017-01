Rusland bouwt militaire aanwezigheid in Syrië af

Met de geleidelijke terugtrekking van de Russische troepenmacht in Syrië wordt een beslissing uitgevoerd van president Vladimir Poetin op 29 december, benadrukt Gerasimov. Poetin had in maart vorig jaar ook al eens aangekondigd de Russische militaire aanwezigheid terug te schroeven, maar deed daarna het tegenovergestelde en nam juist intensiever deel aan het conflict.

Als eerste worden de Admiraal Koeznetsov en zijn begeleidende vloot teruggetrokken. Die is sinds midden november gestationeerd in het oosten van de Middellandse Zee, maar zou volgens Gerasimov nu op weg zijn naar de noordelijke Russische haven in Severomorsk. Naar verwachting zal Rusland twee militaire basissen in Syrië behouden, met name de zeemachtbasis in Tartus en de luchtmachtbasis in Latakia.

Rusland voert al sinds september 2015 luchtaanvallen uit in Syrië ter ondersteuning van het regime van president Bashar al-Assad. Onder impuls van Moskou is er sinds 30 december echter een staakt-het-vuren van kracht, dat door de Verenigde Naties gesteund wordt. Samen met Turkije en Iran wil het land nu vredesonderhandelingen opstarten.