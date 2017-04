Rusland blokkeert veroordeling Noord-Koreaanse rakettest op VN-Veiligheidsraad

De Amerikaanse ontwerpresolutie vroeg aan Pyonyang om geen nieuwe tests te doen met nucleaire of ballistische raketten, nadat Noord-Korea zondag opnieuw een rakettest deed, die mislukte. Moskou wil echter dat in de tekst ook elementen worden opgenomen uit een vorige verklaring, met name de noodzaak om via een dialoog tot een oplossing te komen.

Verschillende diplomaten drukten hun verwondering uit na het Russische veto op een tekst die wel door China werd goedgekeurd. Meestal kan Noord-Korea op China rekenen voor dekking binnen de Verenigde Naties. Vorige maand had de Veiligheidsraad nog unaniem een tekst goedgekeurd die een reeks raketlancering door Pyongyang streng veroordeelde.

In de tekst die woensdag werd voorgelegd drukten de leden van de Veiligheidsraad hun 'absolute ongerustheid' uit over 'de uiterst destabiliserende houding' van Noord-Korea, en dreigen ze opnieuw met 'belangrijke sancties' tegen het regime in Pyongyang.

'Geen confrontatie zoeken'

De Russische blokkering vond plaats op een week voor een vergadering van de V-raad over Noord-Korea die zal worden voorgezeten door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, benadrukte woensdag dat 'het belangrijk is dat Noord-Korea weet dat we geen confrontatie zoeken.' 'We hebben ook duidelijk gezegd dat het mogelijk is om dat wel te doen. Het bal ligt in hun kamp', klonk het.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence verklaarde eerder op de dag nog tijdens een bezoek aan Japan dat Noord-Korea een 'verpletterend' antwoord mag verwachten als het een aanval zou uitvoeren, en noemde Pyongyang de 'gevaarlijkste en dringendste bedreiging in de Aziatisch-Pacifische regio.'

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres stelde woensdag nog dat de landen die zich op de 'frontlinie' bevinden van deze crisis (China, VS, Japan, Zuid-Korea, China), er alles aan moeten doen om de wapenwedloop van Pyongyang te stoppen. 'We menen dat het absoluut essentieel is dat alle betrokkenen zich inzetten om er zeker van te zijn dat de dreiging door de ontwikkeling van raketten en van de nucleaire capaciteiten, niet evolueert in een dreiging voor de internationale gemeenschap', aldus Guterres.