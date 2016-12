Rusland beticht Obama van sabotage

Eerder deze maand keurde Barack Obama veranderingen aan de Arms Export Control Act goed. Zo is het voor Syrische rebellen eenvoudiger om Amerikaanse wapens te importeren.

De wetswijziging zet kwaad bloed bij de Russen. Het Russische ministerie voor Buitenlandse Zaken noemt Obama's beslissing 'een vijandige daad', die de veiligheid van Russische militairen in Syrië in het gedrag brengt. De Russen betichten de Amerikaanse president ervan om de wereld te willen destabiliseren aan de vooravond van zijn vertrek.

Een woordvoerder van het ministerie, geciteerd door het Russische persagentschap RIA, zegt dat Obama de situatie in de wereld wil verslechteren voor het aantreden van zijn opvolger Donald Trump.

Door het manoeuvre kunnen de Amerikanen de Koerdische strijdkrachten die meevechten aan de zijde van de rebellen makkelijker bevoorraden. Zij bereiden op dit moment een aanval voor op Raqqa, de stad die ze willen heroveren op Islamitische Staat. Turkije ziet die Koerdische strijders als terroristen. De relatie tussen Washington en Ankara zou door de wetwijzigingen wel eens troebel kunnen worden.

Rusland werd maandagavond nog genoemd in de communicatie om de nieuwe propagandawet. President Obama bindt via die wet de strijd aan met 'wat bedoeld is om de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten te ondermijnen'.