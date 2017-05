Rusland bestookt IS met kruisraketten in Syrië

Rusland heeft met succes kruisraketten ingezet tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dit heeft de Russische Defensieminister Sergej Shoigu maandagavond laat aan president Vladimir Poetin verteld, zo maakte Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov woensdag bekend.

Het gaat met name om vier Kalibr-raketten, afgevuurd door een fregat en een duikboot (van onder water) in het oosten van de Middellandse Zee. Doelwit waren "faciliteiten" van IS in Palmyra. Alle projectielen hebben doel getroffen. Die doelen waren schuilplaatsen van IS ten oosten van Palmyra, waar militanten met zware wapens vanuit het IS-bolwerk al-Raqqa waren gekomen.

Het Russisch ministerie van Defensie benadrukt dat de Amerikaanse, Turkse en Israëlische militaire autoriteiten "tijdig" waren gewaarschuwd. Het is de eerste keer dat de Krasnodar-onderzeeër operationeel is in een gevechtssituatie. In 2015 heeft een andere Russische duikboot ook al IS in Syrië met kruisraketten bestookt.