'Rusland besprak beïnvloeding Trump via campagnemedewerkers'

Vorig jaar onderschepten Amerikaanse inlichtendiensten communicatie van Russische politici en inlichtingenofficieren waarin besproken werd hoe Rusland de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump zou kunnen beïnvloeden via zijn campagnemedewerkers. Dat schrijft de New York Times op gezag van enkele Amerikaanse overheidsbronnen.

De gesprekken zouden vooral over Paul Manafort gehandeld hebben, de toenmalige campagnevoorzitter van Donald Trump, en ook over Michael Flynn, een generaal met pensioen die Trump adviseerde, en later zijn nationale veiligheidsadviseur zou worden. Hun indirecte banden met Rusland zouden kunnen dienen om Trumps mening over Rusland te kneden, zou blijken uit de gesprekken.

De informatie kwam bovendrijven in het onderzoek naar de Russische beïnvloedingscampagne tijdens de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar.

De Amerikaanse lobbyist en politieke consultant Paul Manafort moest in augustus opstappen als campagnedirecteur van Trump omdat hij verzwegen had dat hij als pr-adviseur voor de afgezette pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj gewerkt had. Ook die band zou als een mogelijke piste aan bod zijn gekomen in de onderschepte gesprekken.