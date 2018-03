Rusland belooft snelle vergelding voor Britse sancties

'In plaats van haar eigen onderzoek te voltooien en gebruik te maken van gevestigde internationale instellingen, zoals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) waarmee wij bereid waren om samen te werken, kiest de Britse regering voor de weg van de confrontatie met Rusland', zo reageert het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een officiële mededeling op haar website.

Moskou belooft ook een snelle vergelding voor de uitzetting van 23 Russische diplomaten uit het Verenigd Koninkrijk.

Eerder had de Russische ambassade in Londen al de Britse maatregelen tegen Moskou 'vijandig, totaal onaanvaardbaar, ongerechtvaardigd en kortzichtig' genoemd. 'Alle verantwoordelijkheid voor het verslechteren van de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland ligt bij het Britse leiderschap', klonk het.

Beschuldigd

De Britse premier Theresa May kondigde woensdag ook de opschorting van alle bilaterale contacten met Moskou aan. Ze zei ook dat ze de uitnodiging aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov voor een bezoek aan Londen had ingetrokken. In Moskou zei woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie daarop laconiek dat Lavrov niet op die uitnodiging was ingegaan.

Londen houdt Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van de Russische voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia op 4 maart in het Engelse Salisbury. Beiden liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.