De meeste slachtoffers vielen in het district Noord-Lombok, waar 29 mensen stierven. Ook in Mataram, de grootste stad op het eiland, en in de districten Oost-Lombok, Centraal Lombok en Zuid-Lombok vielen er doden. Dat meldt de lokale overheid.

De meeste doden vielen door vallende brokstukken

Het eiland werd vorig weekend al getroffen door een aardbeving. Die kostte het leven aan minstens 16 mensen. Er waren meer dan 160 gewonden en honderden woningen werden vernield.