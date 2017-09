Ruim een jaar na de brexit wil Juncker meer Europa: is dat wel realistisch?

Vandaag hield Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn State of the Union voor het Europees Parlement. Hij stelde het ene ambitieuze plan na het andere voor, dat vooral een grotere en diepere Europese Unie wil. Vraag is enkel of zijn voorstellen geen al te grote vlucht vooruit zijn. Niet elke Europese lidstaat staat te trappelen voor een grote sprong voorwaarts.