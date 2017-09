Ruim een jaar na de brexit wil Juncker meer Europa: is dat wel realistisch?

Vandaag gaf voorzitter van de Europese Comissie Jean-Claude Juncker zijn laatste betekenisvolle State of the Union voor het Europees Parlement. Wind back in Europe's sails klonk de titel van zijn voordracht. Het doet denken aan het nummer Through My Sails van de gevierde Neil Young, waarmee die na een donkere periode en drie sombere albums zijn levenslust terugvond met het album Zuma.

...