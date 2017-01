Ruilt Beppe Grillo Farage in voor Verhofstadt?

Tot maandagmiddag konden de leden van de Vijfsterrenbeweging, de Italiaanse oppositiepartij van voormalig komiek Beppe Grillo, stemmen om in het Europees Parlement uit de EFDD, de fractie van het UKIP van Nigel Farage te stappen en toe te treden tot de liberale ALDE-fractie, waarvan Guy Verhofstadt (Open Vld) voorzitter is. De achterban van Grillo heeft zich achter die overstap geschaard met 78,5% van de stemmen. Dat meldt Politico. Het bureau van ALDE, dat dinsdag samenkomt, moet de plannen wel nog goedkeuren.

'De UKIP-partij had één specifiek doel, en dat was het Verenigd Koninkrijk uit de EU te leiden', zegt Grillo. Nu ziet hij te weinig perspectief en wil hij door een overstap naar ALDE voldoende zichtbaar blijven.

De demarche is opvallend. Verhofstadt en bij uitbreiding ALDE geloven in een sterk Europa - de voormalige Belgische premier spreekt meer dan eens over de 'Verenigde Staten van Europa' - terwijl Grillo in het verleden al sprak over de mogelijkheid van een referendum over een Italiaanse uitstap.

In het princiepsakkoord, dat Politico kon inkijken, staat dat beide groepen hun kernwaarden delen rond vrijheid, gelijkheid en transparantie en geloven in een fundamentele hervorming van de Europese Unie. De Vijfsterrenbeweging zou ook haar geloof in de Europese Unie als tegengewicht voor ongecontroleerde globalisatie laten vastleggen.

Met de 17 parlementsleden van de Vijfsterrenbeweging zou ALDE (nu 68 parlementsleden) over de Europese Conservatieven en Hervormers springen (nu 74 parlementsleden). Dat betekent weinig voor Verhofstadts kandidatuur als voorzitter van het Europees Parlement. Daarvoor heeft hij sowieso steun nodig van een van de twee grote fracties, de christendemocratische EVP of de socialistische S&D. Met die laatste fractie probeerde Verhofstadt al een deal te sluiten, maar de S&D-voorzitterskandidaat Gianni Pitella wees die al af.