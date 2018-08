Rome wil dat Londen nieuwe migranten op reddingsschip Aquarius opvangt

Hulporganisaties Artsen Zonder Grenzen en SOS Méditerranée hadden vrijdag in totaal 141 migranten gered voor de Libische kust. Het schip wacht nu op een veilige haven. 'Het schip bevindt zich nu in Maltese wateren en heeft een vlag van Gibraltar. Op dit moment moet het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de bescherming van de schipbreukelingen', aldus Toninelli.

Sinds de Italiaanse populistische regering op 1 juni aantrad, sloot Rome zijn havens voor ngo's die vluchtelingen op de Middellandse Zee redden. Rome wil dat migranten die op zee worden gered, terug naar Libië of naar andere EU-landen worden gebracht. De Italiaanse regering had de Aquarius bij zijn laatste reddingsmissie belet om met honderden migranten een haven van het land binnen te lopen. Het schip was dagenlang op zee geblokkeerd en voer uiteindelijk naar het Spaanse Valencia.