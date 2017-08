Rome: 'Militair ingrijpen in Libische wateren zal soevereiniteit niet schenden'

Dit heeft de Italiaanse minister van Defensie Roberta Pinotti dinsdag in het parlement in Rome gezegd. Italië ijvert voor de 'eenheid en stabiliteit' van Libië, verzekerde minister van Buitenlandse Zaken Angelino Alfano.

Ondanks tegenstrijdige verklaringen uit Tripoli vorige week blijft Pinotti erbij dat haar land door Libië is gevraagd waar nodig tot ook in Libische havens te komen opereren. Het geval waarbij Rome zou ingrijpen, wordt door de Libische autoriteiten bepaald. Vallen smokkelbendes een Italiaans schip aan, dat zal dit zich verdedigen.

Rome zal in een eerste fase eerst een 'logistiek schip' sturen en een 'patrouilleboot', vertelde Pinotti. Het is geenszins de bedoeling een 'zeeblokkade' in te stellen want dat zou een 'vijandige daad' zijn. De Italiaanse regering heeft vrijdag de missie goedgekeurd, het parlement moet morgen/woensdag beslissen.

Premier Paolo Gentiloni heeft gezegd dat een en ander een kantelmoment in de vluchtelingencrisis kan betekenen.