Rome benadrukt pro-Europese economische koers

Tria zei ook dat de regering er onder meer met het terugdringen van tekorten voor wil zorgen dat er ook geen omstandigheden ontstaan die tot het afscheid van de euro zouden dwingen.

Italië worstelt met een uitzonderlijk grote staatsschuld die een omvang heeft van circa 132 procent van het bruto binnenlandse product. In zijn eerste interview sinds hij ruim een week geleden minister werd, zei de 69-jarige hoogleraar in de economie tegen de Corriere della Sera dat 'ons doel is om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen, maar we gaan geen groei aanwakkeren met uitgaven die het begrotingstekort opstuwen'. De stelling van Tria moet rust in 'de Italiaanse tent' brengen, maar is in strijd met de uitgesproken voornemens van de winnaars van de verkiezingen van 4 maart.