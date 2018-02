Rohingya-vluchtelingen blijven toestromen in kampen in Bangladesh

Elke week komen er nog enkele honderden Rohingya-vluchtelingen bij in de vluchtelingenkampen in Bangladesh, stelt Artsen Zonder Grenzen (AZG). Volgens de organisatie nam Bangladesh al bijna 700.000 Rohingya's, een moslimminderheid die in Myanmar onderdrukt wordt, op sinds 25 augustus 2017. Hun aantal blijft toenemen, terwijl de kampen overbevolkt zijn.

Noodcoördinatrice in Bangladesh Kate Nolan vreest voor bijkomende noodsituaties. 'Het naderende regenseizoen met de bijbehorende moessonregens en tropische stormen, in een gebied dat is blootgesteld aan verwoestende cyclonen, verhoogt vanzelfsprekend het risico op watergedragen ziekten zoals diarree', stelt ze.

De kampen zijn bovendien in slechte staat, waardoor het moeilijk in te schatten is of ze bestand zijn tegen hevige regenval. 'Er kunnen zich aardverschuivingen voordoen of wegen kunnen eenvoudigweg ontoegankelijk worden door de modder, wat kan leiden tot valpartijen en talrijke verwondingen en breuken', waarschuwt Nolan.

AZG werkt momenteel aan een plan voor deze potentiële noodsituaties, maar stelt dat ook meer begrip voor humanitair werk nodig is. 'Het bevolkingsaantal in de regio is spectaculair gestegen, wat bijkomende druk uitoefent op de lokale economie, het milieu en het dagelijkse leven van een gemeenschap en een gastland die hun grenzen hebben opengehouden tijdens een crisis waarvan het einde nog lang niet in zicht is.'