Rohani: 'Iran houdt ondanks Amerikaanse sancties vast aan nucleaire deal'

Iran zal ondanks de aankomende Amerikaanse sancties vasthouden aan de afspraken binnen de nucleaire deal. 'We zullen de wereld tonen dat we ons woord houden en dat we ons aan de internationale verbintenissen houden', zo zei de Iraanse president Hassan Rohani maandag in een interview aan de staatszender IRIB. Hij gaat vooralsnog niet in op de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump om opnieuw toponderhandelingen op te starten.

De Amerikaanse sancties, die over enkele uren ingaan, deed Rohani af als 'psychologische oorlogsvoering'. 'Die zullen we het hoofd bieden met solidariteit en eenheid.'

Hij benadrukte dat Iran nog steeds de steun heeft van de andere vijf partijen in de deal: Groot-Brittannië, China, Frankrijk, Duitsland en Rusland. 'Die zullen ervoor zorgen dat de deal standhoudt'. Rohani sloeg de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump om opnieuw toponderhandelingen op te starten officieel niet af, maar hij zei dat Trumps beslissingen om uit verschillende internationale deals te stappen, 'aantonen dat hij op dit moment geen geloofwaardige partner is. Eens dat veranderd is, ben ik bereid te praten', zo klink het nog.

De VS stapten uit het nucleair akkoord met Iran uit 2015, en kondigden ook aan nieuwe sancties op te leggen tegen het land, waaronder blokkeringen van de financiële transacties en de import van grondstoffen. Daarnaast komen er sancties op aankopen binnen de auto- en commerciële luchtvaartsector. Met de sancties wil president Trump de Iraanse regering onder druk zetten om tot een beter nucleair akkoord te komen, en een verandering van het Iraanse beleid in het Midden-Oosten in de hand werken. Vandaag is Iran verwikkeld in verschillende conflicten in de regio, zoals die in Syrië en Jemen.