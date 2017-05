Roger Ailes en Fox News: van de dode niet veel goeds (maar toch iets)

Toen hij vorige week in zijn bad uitgleed, en aan de gevolgen van de val overleed, was de net 77 geworden Roger Ailes in meer dan een opzicht fin de carrière. Niet alleen was hij vorig jaar na een serie klachten wegens ongewenste intimiteiten in ongenade gevallen en ontslagen als baas van Fox News Channel. De televisiezender die hij tot een melkkoe had gemaakt, met jaarwinsten in de miljarden dollars, was in de week van zijn overlijden ook in de ratings geklopt door het linkse MSNBC en enigszins bijgebeend door CNN. Als we de voor adverteerders belangrijke groep tussen 25 en 54 jaar nemen, was Fox zelfs teruggezakt naar de derde plaats, iets wat sinds 2000 niet meer was voorgevallen.

