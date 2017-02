De versoepeling lokte dagenlang betogingen uit van een omvang die ongezien was sinds de val van het communisme in het land.

"Morgen (zondag) komen we bijeen om dit decreet in te trekken", verklaarde de sociaaldemocratische leider in het openbaar, zeggend dat hij Roemenië niet wou "verdelen". Tienduizenden mensen betoogden dagelijks sinds de tekst dinsdag werd goedgekeurd.