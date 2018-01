'Rode telefoon' heropend: eerste gesprek goed verlopen

De telefoonlijn in de grensplaats Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, werd om 7.30 uur Belgische tijd weer geactiveerd.

Pyonyang verbrak het contact via het inter-Koreaanse communicatiekanaal in februari 2016 uit onvrede met de beslissing van Zuid-Korea om de gezamenlijke industriezone Kaesong te sluiten. Sindsdien heeft Seoel dagelijks tevergeefs contact proberen op te nemen met de noorderburen via de telefoonlijn door Panmunjeom. Om 7.30 uur Belgische tijd werd de lijn opnieuw in gebruik genomen door Noord-Korea.

20 minuten

'Het telefoongesprek heeft 20 minuten geduurd', zo deelde een medewerker van het Zuid-Koreaanse ministerie van Unificatie mee over dat gesprek. Er werden enkel technische details besproken. De Noord-Koreaanse ambtenaren beloofden dat ze terug zullen bellen, klinkt het nog.

De aankondiging komt er nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn nieuwjaarsboodschap te kennen had gegeven dat hij de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea wil verbeteren voor de start van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Seoel stelde na de uitgestoken hand van Kim dinsdag voor om op 9 januari samen te zitten in Panmunjeom.

De vorige gesprekken tussen de twee landen dateren van december 2015 en draaiden uit op een mislukking. Kim Jong-un "verwelkomt" de steun van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voor zijn vredesaanbod en kan die "erg appreciëren", zo zegt Ri Son-gwon, het hoofd van het Noord-Koreaanse agentschap voor Inter-Koreaanse Zaken, woensdag geciteerd door het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. 'In navolging van een besluit van het leiderschap, zullen we nauw contact opnemen met Zuid-Korea op een oprechte en loyale manier.'

Ri zei niet of Pyongyang al dan niet ingaat op het Zuid-Koreaanse aanbod om in Panmunjeom rond de tafel te zitten.