Robert Mueller dagvaardt Trump Organization om documenten

Het is niet bekend wat er precies in de dagvaarding stond. Volgens de twee anonieme bronnen waar de New York Times zich op baseert zou Robert Mueller om alle documenten met betrekking tot Rusland en andere onderwerpen waar het onderzoeksteam van de speciaal aanklager zich mee bezighoudt gevraagd hebben.

De dagvaarding wordt gezien als nieuw bewijs dat het onderzoek van Mueller zich uitbreidt naar de rol van buitenlandse fondsen in de verkiezing van Donald Trump. Muellers team heeft in de afgelopen weken onder andere George Nader, adviseur aan de leider van de Verenigde Arabische Emiraten, ondervraagd over geldstromen van de VAE naar de VS.

De dagvaarding is een doorn in het oog van Trump, meldt de New York Times, omdat hij verzekerd werd door zijn advocaten dat het onderzoek niet zo lang zou duren. De dagvaarding is een indicatie dat het onderzoek van Mueller nog zeker maanden in beslag zal nemen.

Sarah Huckabee-Sanders , de perswoordvoerder van het Witte Huis, liet tijdens een persconferentie weten dat Trump volledig meewerkt met het onderzoek en verwees verdere vragen naar de Trump Organization. Die liet op zijn beurt, bij monde van advocaat Alan S. Futerfas, weten dat 'sinds juli 2017 het publiek al laten weten dat we volledig meewerken met alle onderzoeken, inclusief dat van de speciaal aanklager, en we antwoorden op hun verzoeken. Dit is oud nieuws, en onze assistentie en medewerking met de verschillende onderzoeken blijft hetzelfde.'