Reynders zet eindsprint in richting stemming over zitje in VN-Veiligheidsraad

Met een reeks recepties, bilaterale contacten en events zet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) dezer dagen de eindsprint in naar de stemming over een zitje voor ons land in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De minister hoopt dat België 'een zo groot mogelijk mandaat krijgt' om deel uit te maken van die club van vijftien landen. Dat lidmaatschap dient niet alleen voor het prestige, verzekert Reynders, 'maar om meer te doen in de hele wereld'.

Vrijdag stemt de algemene vergadering over een aantal nieuwe leden voor de Veiligheidsraad. Die bestaat uit vijf permanente leden met vetorecht en tien wisselende leden met telkens een mandaat voor twee jaar. België is kandidaat voor zo'n zitje in 2019-2020 en de kans is bijzonder groot dat ons land het ook zal halen. Binnen de groep van 'West-Europese landen en andere landen' zijn we samen met Duitsland de enige kandidaten voor twee zetels, na het afhaken van Israël.

In de aanloop naar de stemming op vrijdag, werkt minister Reynders in New York de komende dagen nog een reeks ontmoetingen en evenementen af. Woensdag stond een receptie op de agenda waarop vooral de permanente vertegenwoordigers van de andere VN-lidstaten waren uitgenodigd. Het gebeuren werd opgeluisterd door een kort optreden van Hooverphonic. 'Toeval', verzekert frontman Alex Callier. Daags nadien stond immers een optreden in New York gepland. De kans is groot dat de kaarten nu al geschud zijn en de stemintenties al vastliggen. In een korte toespraak stelde minister Reynders dan ook te hopen op een zo sterk mogelijk mandaat - lees: zo veel mogelijk stemmen. Zijn ambitie luidde dat het niet de bedoeling is dat de gasten ons land binnen twee jaar zullen herinneren 'omwille van de speeches en recepties, maar voor wat we hebben gedaan ten goede van de mensen'.

Deel uitmaken van de Veiligheidsraad draait volgens de minister ook over meer dan prestige voor ons land. 'Ik heb al zo vaak vragen gekregen om iets te doen voor verschillende dossiers in de hele wereld. Waar kan je dat beter doen dan in de Veiligheidsraad?' Uiteraard zal België - indien het twee derde van de lidstaten achter zich krijgt - niet over een vetorecht beschikken, maar Reynders gelooft dat het 'met een correcte samenwerking mogelijk is meer te doen'. Op de agenda van de minister staan donderdag nog een hele reeks bilaterale contacten, onder meer met de permanente vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en van Rusland: Nikki Haley en Vassily Nebenzia. En er staan nog recepties geprogrammeerd op uitnodiging van Duitsland en Zuid-Afrika.