Reynders wil duidelijkheid over homovervolging in Tsetsjenië

Vlaamse politici reageren op behandeling Tsjetsjeense homo's: 'Ik vrees dat ze weinig onder de indruk zijn van onze verbolgenheid'

Buitenlandminister Didier Reynders (MR) wees op rapporten van internationale organisaties die gewag maken van 'verachtelijke aanvallen op homoseksuelen' in de autonome Russische republiek. 'België heeft de Russische autoriteiten gevraagd om een onderzoek te voeren, om de reële situatie ter plaatse te kennen. We gaan dit punt ook op tafel leggen op een ministeriële bijeenkomst van de Raad van Europa eind deze week in Nicosia', gaf de minister aan.

Volgens Reynders zal het dossier ook aan bod komen tijdens een forum dat woensdag in Brussel plaatsvindt in het kader van de internationale dag tegen homofobie. 'Het is echt nodig dat we antwoorden krijgen over de steeds meer belastende rapporten over de situatie in Tsjetsjenië', stelde de Belgische buitenlandminister.

Eind maart onthulde een onderzoek van een onafhankelijke krant Novaïa Gazeta hoe homoseksuelen in Tsjetsjenië het doelwit zijn geworden van de lokale autoriteiten. Volgens de krant zijn meer dan honderd homoseksuelen gearresteerd. Tsjetsjeense homoseksuelen die gevlucht zijn naar Moskou, getuigden dat ze geslagen werden en vastgehouden in niet-officiële gevangenissen.

De Russische autoriteiten hebben intussen een onderzoek geopend.