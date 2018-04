Reynders wil Belfius desnoods zonder Arco-oplossing naar de beurs brengen

Als het van Buitenlandminister Didier Reynders afhangt, kan Belfius naar de beurs zonder een oplossing voor de Arco-aandeelhouders. De minister hoopt dat de beursgang nog dit jaar kan gebeuren, zo staat te lezen in L'Echo.

'Mijn overtuiging is dat Belfius naar de beurs moet, wat de Europese commissie ook zegt', klinkt het. 'Ik denk dat we zo de kans hebben om de schuldenlast van de staat te verkleinen, en een echte meerwaarde te boeken. Belfius is heel goed geleid, we kunnen nu de staatsschuld verkleinen en tegelijk meerderheidsaandeelhouder blijven.'

De vicepremier wijst er ook nog op dat de staat geen bankier wilde blijven toen het 4 miljard euro in Belfius pompte. 'Behalve de schuldenlast verkleinen moet de beursgang ook de risico's spreiden.'

Bij het kabinet van premier Charles Michel is er tot nog toe altijd gehamerd op de koppeling van Belfius en Arco. Die maakte deel uit van het Zomerakkoord dat de regering vorig jaar bereikte. Maar sindsdien zijn de gesprekken met de Europese Commissie bitter weinig opgeschoven.

De bezwaren van Europa blijven dezelfde als toen de garantieregeling van Yves Leterme van tafel werd geveegd: de coöperanten vergoeden met belastinggeld, zou neerkomen op illegale staatssteun. Aangezien Belfius volledige in overheidshanden is, is de opbrengst van een beursgang logischerwijs ook geld van de belastingbetaler. Precies daarom blijft Europa dwarsliggen.

Eerder hadden ook Open VLD en N-VA al geopperd dat Belfius dan maar moet verkocht worden zonder Arco-oplossing, maar coalitiepartner CD&V liet meteen merken dat ze met dat voorstel niet gediend was. 'Pacta sunt servanda, zoals men in het Latijn zegt. Ik heb niet de gewoonte om afspraken niet te honoreren en ik verwacht ook dat anderen dat niet doen,' was CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten duidelijk.