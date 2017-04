Reynders veroordeelt aankondiging nieuwe nederzetting op Westelijke Jordaanoever

Het gaat om de eerste nieuwe nederzetting in meer dan 25 jaar. Daarnaast werden al ongeveer 2.000 openbare aanbestedingen uitgeschreven in bestaande nederzettingen en werd 97 hectare in staatsgronden omgezet.

'Zoals EU-hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini in haar verklaring benadrukte, zijn alle nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, illegaal volgens het internationale recht. Ze staan vrede in de weg en dreigen een tweestatenoplossing onmogelijk te maken', luidt het.

'Er is geen alternatief voor een onderhandelde oplossing die gebaseerd is op het samen bestaan van twee staten. Om de onderhandelingen een kans te geven, moet deze oplossing mogelijk blijven. België roept de Israëlische regering op haar internationale verplichtingen, in het bijzonder resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad, na te komen en haar nederzettingenbeleid en de maatregelen die daarvoor in de bezette gebieden worden genomen, stop te zetten. Dit gaat onder meer om de oprichting van een scheidingsmuur voorbij de lijn van 1967, de vernielingen en inbeslagnames, de uitzettingen en gedwongen verhuizingen en de beperkingen op het vlak van verplaatsingen en toegangen.'

'België zal geen verandering aan de grenzen van 1967 aanvaarden, met uitzondering van aanpassingen die eventueel door de twee partijen worden overeengekomen', besluit de mededeling.