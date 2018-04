Reynders niet gewonnen voor nieuwe sancties tegen Rusland

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties kondigde zondag nieuwe maatregelen aan tegen Rusland omwille van de aanhoudende steun aan het regime van Bashar al-Assad. Volgens minister Reynders is het nu net van belang te proberen een dialoog te openen met Rusland en Iran.

De chef van de Belgische diplomatie is maandagochtend op weg naar Luxemburg, waar een Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie plaatsvindt. De bombardementen van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in Syrië staan daar ongetwijfeld hoog op de agenda. De Belgische regering gaf zaterdag al aan begrip te hebben voor de aanvallen, maar vindt dat de focus nu moet liggen op politieke onderhandelingen.

Minister Reynders bevestigde maandag in De Ochtend dat standpunt. Behalve steun voor een nieuw mechanisme dat een echte controle op chemische wapens moet mogelijk maken, bepleit hij een politieke dialoog met Iran en Rusland, de twee partners van president al-Assad.

Hij verwijst daarbij naar het "slecht voorbeeld Libië" om het belang van die dialoog te benadrukken. 'Dat is zeer noodzakelijk, maar ook zeer moeilijk', beseft de minister. Volgens Reynders was ons land ingelicht dat er een 'imminente beslissing' over de bombardementen op til was, maar niet over het precieze moment van de aanval.