Rex Tillerson: 'Rusland moet nadenken over steun aan Syrisch regime'

Hij deed dat na de "verschrikkelijke" chemische aanval van dinsdag, die geleid heeft tot grote verontwaardiging bij de internationale gemeenschap en bedreigingen van president Donald Trump.

"We vinden dat het tijd is dat de Russen echt goed nadenken over de verderzetting van hun steun aan het Assad-regime", aldus Tillerson tijdens een zeldzame mededeling aan de pers. De minister, die volgende week in Moskou wordt verwacht, voegde toe dat "er volgens hem geen enkele twijfel over bestaat dat het regime van president Bashar al-Assad verantwoordelijk is voor deze gruwelijke aanval", waarbij minstens 86 doden vielen. Eerder verklaarde president Trump al dat "de Syrische regering een grens heeft overschreden".

Hoewel de VS vorige week nog verklaarden dat het vertrek van president Assad geen must is in de vredesonderhandelingen rond het land, dreigen de VS nu "unilateraal" actie te ondernemen tegen het regime.

Volgens Rusland ontkent de Syrische regering elke betrokkenheid bij de aanval, en blijft ze strijden tegen het terrorisme, "ondanks de acties van zij die proberen het lijden van het Syrische volk in hun eigen voordeel te gebruiken". De diplomaat benadrukte tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van woensdag dat het Syrische leger niet over chemische wapens beschikt, en dat het regime de aanval met klem veroordeelt.

Het Russische leger verklaarde eerder op de dag al dat de Syrische luchtmacht dinsdag een opslagplaats van de rebellen had gebombardeerd, waarin de giftige stoffen waren opgeslagen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is woensdag samengekomen over de aanval, maar die ontmoeting heeft niet tot resultaten geleid. Ook werd niet gestemd over een door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië voorgelegde ontwerpresolutie. Daarin wordt de mogelijke aanval scherp veroordeeld en een snelle opheldering geëist. De tekst vordert geen sancties, aangezien hij ook geen namen noemt. Moskou had het ontwerp "onaanvaardbaar" genoemd.