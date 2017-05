Rex Tillerson: 'Mexicaans drugsprobleem komt door ons'

'Wij als Amerikanen moeten erkennen dat we de markt zijn. Er is geen andere markt voor deze activiteiten. Het komt allemaal hier. Zonder ons zou Mexico geen trans-crimineel georganiseerde misdaadprobleem hebben en niet het geweld dat er plaatsvindt hoeven meemaken. Dat moeten we echt bekennen', zei Tillerson na overleg met zijn Mexicaanse ambtgenoot.

De minister voor Binnenlandse Zaken John Kelly zei verder: 'Het belangrijkste dat we moeten doen is de vraag naar drugs terugbrengen. We hebben het nooit geprobeerd en nooit gedaan. We moeten een uitgebreid programma hiervoor maken in de VS dat iedereen betrekt - professionele sporters, Hollywood, gouverneurs, burgemeesters, ouders, priesters: iedereen.'

De uitspraken zijn een breuk met eerdere uitspraken van onder andere de president dat Mexico de schuld draagt voor drugsproblematiek in de VS. In zijn toespraak waarin hij zichzelf kandidaat stelde zij Trump bijvoorbeeld dat 'als Mexico z'n mensen stuurt, stuurt het niet z'n beste mensen. Het stuurt drugsdealers ... .' Met de erkenning dat de drugshandel en alle bijbehorende problemen niet zou bestaan als er niet zo'n hoge vraag was naar illegale drugs in de VS, zetten de Amerikanen een eerste stap naar de oplossingen, denken commentatoren.

De Mexicanen waren blij met de erkenning en riepen op verder te gaan met het zoeken naar oplossingen.