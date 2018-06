Republikeinse senatoren willen scheiding migrantengezinnen beëindigen

Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dinsdag dat al zijn partijgenoten voorstander zijn van zo'n wet. Het is nog onduidelijk of er andere maatregelen aan het Republikeinse plan worden toegevoegd. Senator Ted Cruz wil dat er honderden extra immigratierechters worden aangenomen om de asielzaken van families sneller te behandelen.

Het is onduidelijk of er Democratische steun voor zo'n voorstel zal zijn. Chuck Schumer, de Democratische Senaatsleider, zegt dat president Donald Trump de opsluiting van kinderen zelf moet beëindigen. Schumer stelt dat het aannemen van een nieuwe wet veel voeten in de aarde heeft, terwijl Trump gemakkelijk zijn immigratiebeleid kan aanpassen om kinderen te beschermen.

Sinds april zijn ruim tweeduizend kinderen gescheiden van hun ouders, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Dat is het resultaat van een nieuw 'zero-tolerance-beleid' van Trumps regering, waaronder illegale immigranten massaal worden vervolgd en uitgezet.

In de afgelopen dagen legde Trump de schuld voor de gezinsscheidingen meermaals bij de Democraten. Volgens hem moet het Congres de immigratiewet wijzigen om een eind te maken aan het beleid. Maar het was de regering-Trump die zonder een wetswijziging begon met het scheiden van gezinnen. Voorheen werden migrantengezinnen vrijgelaten terwijl hun zaak werd behandeld door speciale immigratierechtbanken.

Tijdens een speech zei Trump dinsdag dat hij niets ziet in het aanstellen van extra rechters in die rechtbanken. Hij suggereerde dat zij corrupt zouden kunnen zijn. De president zei dat hij met leden van het Amerikaanse Lagerhuis wil samenwerken aan strengere immigratiewetten, al is nog onduidelijk hoe die er volgens hem uit zouden moeten zien. Trump lijkt in ieder geval uit te zijn op financiële steun voor het bouwen van een grensmuur tussen de VS en Mexico.

Nieuws over het grote aantal gescheiden migrantengezinnen - en beelden van kinderen die in detentiecentra vastzitten zonder hun ouders - leidden in de afgelopen dagen tot woedende reacties uit binnen- en buitenland. In ons land vinden oppositiepartijen Groen en SP.A dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de VS-ambassadeur op het matje moet roepen. Uit een peiling bleek dat 67 procent van de Amerikanen het beleid van Trump 'onaanvaardbaar' vindt, terwijl 17 procent hier wel steun voor uit.