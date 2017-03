'Republikeinse Congresleden blokkeren actief inzage in Trumps belastingen'

President Trump weigert nog altijd zijn belastingaangiften openbaar te maken. Tijdens de campagne werd bekend dat hij in 1995 een verlies van bijna een miljard dollar maakte en daarom bijna twintig jaar geen federale belastingen afdroeg. Recent maakte journaliste Rachel Maddow meer bekend over Trumps belastingaangifte in 2005, op basis van gelekte documenten.

...