Republikeins Congreslid: 'Trumps gedrag tegenover Poetin moet ons allen zorgen baren'

'Tijdens mijn loopbaan als undercoveragent bij de CIA heb ik de Russische inlichtingendiensten veel mensen zien manipuleren. Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken waarop de Amerikaanse president een van hen is', schrijft Will Hurd in een opiniestuk voor de krant The New York Times.

Storm van kritiek

Hurd trekt aan de alarmbel na de bilaterale ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin eerder deze week in Helsinki.

Tot grote ontsteltenis van zowel Democraten als veel Republikeinen sprak Trump op een gezamenlijke persconferentie zijn vertrouwen in Poetin uit én ging hij in tegen de bevindingen van zijn eigen inlichtingendiensten, door te zeggen dat hij gelooft dat de Russen zich niet hebben gemengd in de presidentsverkiezingen van 2016.

Later kwam hij, na een storm van kritiek, daarop terug en zei hij dat hij zich versproken had.

In zijn opiniestuk zegt Hurd, ook opmerkelijk, dat de conclusies over Russische beïnvloeding 'unaniem' zijn. 'Dat de president zijn inlichtingendiensten niet verdedigt en roerloos blijft terwijl een Russische dictator leugens vertelt, heeft velen verward maar zou alle Amerikanen zorgen moeten baren', schrijft het Congreslid.

'Door in de kaarten van Poetin te spelen, neemt hij actief deel aan een Russische desinformatiecampagne, die de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten bij zowel onze vrienden als vijanden verzwakt'.

Oproep

Hurd roept andere parlementsleden op om 'hun plicht van waakhond te vervullen en het Amerikaanse volk te blijven informeren over het huidige gevaar'. Het Congres moet, indien nodig, de leiding nemen over de Europese veiligheidskwesties met betrekking tot Rusland, zo klinkt het verder, alsook de eigen inlichtingendiensten alle middelen te geven die nodig zijn om de strijd met Moskou aan te gaan.

Volgens de Texaan is de dreiging immers niet geweken. Hij verwijst naar Dan Coast, de nationale inlichtingenbaas van de VS, die deze week zei dat 'de alarmsignalen voor nieuwe cyberaanvallen van Rusland op onze digitale infrastructuur roodgloeiend staan.'

'Ik zal er samen met mijn collega's op toezien dat de dreiging vanuit Rusland door deze regering ernstig wordt genomen', besluit Hurd.

Lees het volledige opiniestuk van Will Hurd

Nieuwe ontmoeting

Intussen laat Rusland weten dat het bereid is om te praten over een nieuwe topontmoeting tussen Poetin en Trump. 'Wij staan altijd open voor dergelijke voorstellen', zei volgens het Russische persbureau Interfax de Russische ambasadeur in de VS Anatoli Antonov.

In verband met een mogelijke datum zei Antonov dat eerst de resultaten van de eerste top, vorige maandag in Helsinki, dienen uitgeklaard en uitgewerkt. Hij voegde eraan toe dat het houden van meerdere topontmoetingen niet belangrijk is, maar wel ze 'grondig voor te bereiden om gemeenschappelijke problemen op te lossen'.

Tevoren heeft Trump verrassend zijn Russische collega voor een top in Washington tijdens de herfst uitgenodigd. Antonov zei daarvan geen weet te hebben.