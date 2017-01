Republikeinen willen Amerikaans comité voor overheidsethiek vervangen

De stemming vond plaats aan de vooravond van een nieuwe sessie van het Congres. In de plaats van het Office of Congressional Ethics moet het Office of Congressional Complaint Review komen. Die instantie rapporteert aan het ethische comité van het Huis van Afgevaardigden. Dat comité wordt er volgens de New York Times echter van beschuldigd geloofwaardige aanklachten van wangedrag door parlementsleden naast zich neer te leggen.

Tegenstanders van de op stapel staande verandering vrezen dat de plicht van afgevaardigden om rekenschap af te leggen, zal worden uitgehold. 'Blijkbaar is ethiek het eerste slachtoffer van het nieuwe Republikeinse Congres', aldus Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Daarin hebben de Republikeinen de meerderheid.

Tmrw @HouseGOP will destroy the office that provides independent ethics process. So much for draining the swamp. https://t.co/8k04mZt7t0 -- Nancy Pelosi (@NancyPelosi) January 3, 2017

Het Office of Congressional Ethics was in 2008 op poten gezet na meerdere corruptieschandalen, waarbij drie parlementsleden in de gevangenis belandden.